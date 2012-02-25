"Яблоко" призывает 4 марта прийти на выборы и изгадить бюллетени

В Москве в субботу партия "Яблока" на заседании федерального политсовета приняла официальное заявление, в котором призвала россиян прийти на выборы президента, но не поддерживать ни одного из зарегистрированных кандидатов.

"Федеральный совет считает, что отказ в регистрации Григорию Явлинскому серьезно подорвал легитимность выборов президента. Среди зарегистрированных кандидатов нет ни одного, кто в той или иной мере не являлся бы политическим ассистентом кандидата Владимира Путина", - говорится в заявлении партии.

Сергей Митрохин призвал сторонников партии не поддерживать ни одного из кандидатов в президенты, перечеркнуть их фамилии в бюллетене и дописать фамилию Григория Явлинского, сообщает пресс-центр "Яблока".

"АН" писали, что в заседании федерального совета "Яблока" принял участие лидер "Демвыбора" Владимир Милов и объявил о том, что в недалеком будущем будет создан избирательный блок этих двух партий.

Напомним, в России графа "против всех" в бюллетене существовала с 1991 года по 2006 год.

Дискуссия о возврате графы ведется со дня ее отмены. "АН" писали, что она опасна для общества с процветающей коррупцией. А Дмитрий Медведев в конце минувшего года заявил, что не боится ее возврата: "Можно и графу "против всех" вернуть. Ничего страшного не случится".

Однако на данном этапе, на выборах президента 4 марта "перечеркивание и дописывание" по совету Митрохина при подсчете голосов по итогам голосования будет расцениваться как порча бюллетеня.