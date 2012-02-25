Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, встретившись со студентами города Ош, снова заявил, что Россия на протяжении четырех лет не вносила плату за свои военные базы в этой республике. Первый раз он сказал об этом президенту России в самом конце прошлого года. Специально для «АН» на вопрос «Должен ли президент России Дмитрий Медведев перед своим уходом громко хлопнуть дверью и уволить министра обороны Сердюкова с требованием возбуждения уголовного дела?» отвечают…



Виктор Баранец, военный обозреватель, полковник в отставке:

«Они пили кумыс и купались в российских и американских деньгах»

- Долги надо платить, это правда, однако, ситуация здесь непростая. Во-первых, насколько виноват лично министр? Да, деньги проводятся через Минобороны, но Сердюков без согласия президента и глаза не откроет! Во-вторых, там большая путаница с базой в Манасе и еще несколькими мелкими объектами. Уверен, что на обострение конфликта Бишкек пошел с подачи американских товарищей, раз уж им приходится уходить. Когда шли в Афганистан бороться с талибами, попросили Киргизию: «Пустите, мы у вас базку свою подержим». И пошел торг, как на восточном базаре: кто больше даст. Американцы приехали, развязали мешок с деньгами, устроили свой «Ганси» в 40 км от Манаса. За аренду аэродрома американцы платят $18 млн. Россия оплатила оговоренные $20 млн. за базу, да еще и в трудный для Киргизии момент помогла кредитом в $2 млрд., который тут же разворовали. Вот так они пили кумыс и купались в российских и американских деньгах, а теперь Америка уходит. Из двух дойных коров остается одна Россия. Ну, прежде чем кричать «Москва, давай деньги!», вы найдите хотя бы куски из того кредита и засчитайте их за базу: вам мешок денег дали, а вы пристаете с кошельком!

Леонид Ивашов, президент Академии геополитических проблем, бывший начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России (1996-2001 гг.), генерал полковник запаса:

«Я вчера насмотрелся на этого Сердюкова…»

- Эти ребята - одна команда, в которой все друг друга покрывают. Они друг другу все прощают, так что наказывать никто никого не будет. Я вчера тоже был с Путиным в Сарове и насмотрелся на этого Сердюкова… Ни концепции, ничего нет!.. А ведь перед Киргизией, перед своим «младшим партнером», тем более нужно выполнять свои обязательства и всегда быть в этом примером.

Александр Коновалов, президент Института стратегических оценок:

«Подводная лодка плюс свиноферма»

- Не думаю, что в компетенцию Минобороны входит оплата расходов по содержанию наших баз за рубежом, потому что это - обязанность правительства. Что касается увольнения Сердюкова и возбуждения против него уголовного дела, то я могу всех успокоить: никакого возбуждения уголовного дела не будет, и даже с отставкой может не получиться. На сегодняшний день Сердюков - вполне устраивающая руководство фигура. Ведь при нем реально началась серьезная военная реформа, и, с точки зрения организационно-штатной структуры Вооруженных сил, она сдвинулась с мертвой точки. Никто, кроме Сердюкова, не смог бы этого сделать, потому что военный (как член военной корпорации) не стал бы действовать против своих товарищей в погонах. Сократить такое количество военных вузов, провести реорганизацию армии, которая традиционно воспитывалась и создавалась в предположении большого мобилизационного развертывания, все эти огромные резервные мощности, кадрированные части, очень неповоротливую и не действенную структуру, и перейти на бригадный способ организации Вооруженных сил, - на все это не посягнул и не решился бы ни один военный!

Сердюков действовал от имени президента, причем, достаточно эффективно. И сейчас он тоже действует от имени президента, защищая интересы Вооруженных сил. Например, он воюет с оборонно-промышленным комплексом, пытаясь доказать, что если первая подлодка стоит 80 млрд., то вторая, такой же серии, не должна стоить уже 140! Сердюков требует объяснений: «Да, деньги дадим, но на что и куда они идут?» И когда начинаются объяснения, то у каждого - своя правда. Минобороны хочет платить за лодку, а судостроители «загоняют» в нее всю инфраструктуру поселка, в котором расположен этот завод: профилакторий, детсад, свиноферма и т.д. Потому что городу негде взять деньги, и местные налоги не позволяют содержание всей этой инфраструктуры.

Владимир Жеребенков, председатель президиума Межрегиональной коллегии адвокатов:

«В министерстве кто-то подзабыл, а киргизская сторона не настаивала…»

- Такие вопросы решаются в международных судебных инстанциях. Однако чаще всего подобные договоры носят конфиденциальный, секретный характер, и, соответственно, вряд ли кто-то пойдет на то, чтобы раскрыть эти секреты. Не сомневаюсь в том, что вопрос будет урегулирован: сумма-то незначительная и непринципиальная для российской армии. Возможно, в министерстве кто-то подзабыл, что надо платить, а киргизская сторона не настаивала… В это надо вникать, но, поверьте, в российской армии достаточно и других, более серьезных проблем, из-за которых может быть уволен министр обороны. Я абсолютно убежден: армией должен командовать профессиональный военный, а не гражданское лицо, поскольку у него другой менталитет, другое мышление и отношение к иерархии, к службе, к психологии в коллективе и так далее.

Основную беду я вижу в том, что российская армия страдает протекционизмом и клановостью: одна из главных аттестаций - ты из Питера или чужой? Не удивлен, что ведомство просто забыло про долги - такая в российской армии сегодня дисциплина. Да ее фактически нет! Кроме того, армия нищая, а чтобы получить результат, надо вкладывать и контролировать деньги.

Виктор Алкснис, депутат Госдумы II,IV созывов, полковник запаса:

«У Медведева и Путина узкая «скамейка запасных»

- Очень сомневаюсь, что в отношении Сердюкова будут предприняты какие-то меры. Это же будет означать, что и остальных министров будет ждать подобная участь. Но ведь у Медведева и Путина очень узкая «скамейка запасных» и одна и та же команда. Сегодня в высших эшелонах власти создана атмосфера полной безответственности, и ни один чиновник, а не только Сердюков, вообще ни за что не отвечает. Я не могу припомнить, чтобы за последние 10 лет кто-то был снят с высокого поста за разгильдяйство и некомпетентность. Тот же Зурабов в свое время был просто передвинут на другое место, хотя там нужно было возбуждать уголовное дело. Но когда-то же надо начинать наказывать чиновников высокого ранга!



