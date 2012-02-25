Москва обещает заплатить долг по аренде авиабазы в Киргизии в течение 10 дней

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что Россия задолжала за использование военнойавиабазы в Канте примерно пятнадцать миллионов долларов, но долг будет погашен в течение 10 дней.



А. Атамбаев сообщил, что он обсудил проблему с президентом РФ Дмитрием Медведевым. По словам президента Киргизии, российская сторона не выплачивала арендную плату за российскую базу в Канте четыре года, президент России об этом не знал.

"Медведев был в шоке от этой информации. Он дал команду, чтобы в течение 10 дней министр обороны России заплатил все долги по авиабазе Кант", - утверждает А.Атамбаев, сообщает «Интерфакс».



