"Демвыбор": мы готовы работать с "Яблоком", чтобы митинги стали эффективнее

Незарегистрированная пока партия "Демократический выбор" в недалеком будущем может образовать единый избирательный блок с непарламентским пока "Яблоком", заявил в субботу лидер "Демвыбора" Владимир Милов.

"Формирование избирательных блоков и есть ответ на хаотичное образование партий, как грибов после дождя, которое может возникнуть после принятия закона, позволяющего формировать партию из 500 человек", — сказал Милов, выступая на федеральном совете партии "Яблоко".

Комментируя проходящую избирательную кампанию, он предположил, что "после 4 марта у людей будет много желания выступить в связи с тем, что обнаружатся фальсификации", передает Интрефакс.

"Мы готовы с партией "Яблоко" работать, чтобы процесс митингов был более эффективным", — сказал Владимир Милов.

При этом, по его мнению, в настоящий момент "есть много претензий, как ведется процесс организации последних митингов, и есть признаки уменьшения их значения".