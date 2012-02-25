Выборы в Южной Осетии: Тарзан Кокойты подал в ЦИК заявление об отказе

Тарзан Кокойты, бывший представитель президента Южной Осетии в парламенте, отказался от участия в выборах на пост главы республики. Соответствующее заявление Кокойты подал в Центральную избирательную комиссию.

"Заявление поступило в Центризбирком и принято к сведению", - передает сообщение ЦИК РБК. Т.Кокойты сообщил, что он сам принял такое решение. "По-моему мнению, участие в этой гонке для меня нецелесообразно", - сказал он. Напомним, повторные выборы президента Южной Осетии объявлены на 25 марта 2012 года.