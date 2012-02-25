Прохоров дал старт рекрутинговой кампании своей партии по сетевому принципу

Начался приём заявок от желающих вступить в новую партию Михаила Прохорова, которую он намеревается создать после выборов главы государства 4 марта, сообщил независимый кандидат в президенты в субботу.

"Буду рад, если вы распространите эту информацию любым способом рассказав об этом друзьям, написав об этом в своем блоге или просто поделившись ссылкой на этот текст в социальных сетях", - сообщил Прохоров.

"Встать у истоков российского гражданского самоуправления", - предлагает россиянам президент "Группы ОНЭКСИМ".

На сайте миллиардера любой желающий может оставить заявку на вступление в партию Прохорова. По его словам, его команда уже в субботу начнет обработку этих заявок.

"После выборов, вне зависимости от исхода, создание партии станет одной из наиболее важных задач для меня лично и для тех, кто со мной работает", - заверяет Прохоров.

К слову, Прохоров был исключен из президентской комиссии по модернизации минувшей осенью.

В понедельник 20 февраля президент частного инвестфонда "Группа ОНЭКСИМ", кандидат в президенты РФ Михаил Прохоров был выведен из совета директоров ОАО "Международный аэропорт Шереметьево".

На следующий день, во вторник 21 февраля Михаил Прохоров сообщил, что уже в ходе предвыборной кампании начинет создавать многомиллионную независимую партию из числа своих сторонников по сетевому принципу.

Напомним, в июне 2011 года Прохоров возглавил "Правое дело", однако еще до парламентских выборов разгорелся скандал, в результате которого бизнесмен был смещен с поста лидера партии. Эту ситуацию Прохоров тогда охарактеризовал как "рейдерский захват" партии и объявил о своем уходе из нее.