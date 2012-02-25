В Бишкеке на территории гражданского аэропорта "Манас" иностранных военных после 2014 года быть не должно "в интересах безопасности Кыргызстана", заявил в субботу президент Киргизии Алмазбек Атамбаев.

Американско-киргизское соглашение о пребывании в республике американского Центра транзитных перевозок истекает в 2014 году.

"Решение о выводе иностранных военнослужащих, военной базы из гражданского аэропорта продиктовано безопасностью столицы Кыргызстана и гражданского населения", - сказал Атамбаев в интервью "Голосу России".

"Во всем мире такого не наблюдается, чтобы в гражданском аэропорту была военная база", - отметил он.

Ранее в среду официальный представитель МИД России Александр Лукашевич выразил опасения, что американская авиабаза "Манас" в Киргизии может быть использована в потенциальном военном конфликте с Ираном.

"База в Кыргызстане не должна использоваться против Ирана. Поэтому мы и говорим о том, что после 2014 года в аэропорту "Манас", гражданском аэропорту, не должно быть больше иностранных военнослужащих, то есть какой-либо базы", - подчеркнул президент Киргизии.

При этом, по мнению Атамбаева, "Манас" может стать "центром грузоперевозок".

"АН" писали, что еще 29 декабря 2011 года президент Кирзизии Алмазбек Атамбаев заявил, что выступает против расположения американской авиабазы в аэропорту Бишкека "Манас". Она, по его словам, слишком опасна для мирных жителей страны.

По словам Атамбаева, решение принято не из политических соображений. Давления со стороны России не было.

Напомним, "Манас" практически полностью обеспечивает переброску грузов и коалиционных войск в Афганистан. Кроме того, здесь же базируются дозаправщики, которые обслуживают самолеты, участвующие в военных операциях. Впрочем, глава Кыргызстана заверил: все существующие договоренности будут в силе до 2014 года.

Отметим, что на территории Кыргызстана расположены три российских военных объекта: испытательная база противолодочного вооружения в Караколе в Иссык-Кульской области, узел связи в Чалдоваре в Чуйской области и сейсмический пункт в Майлуу-Суу в Джалал-Абадской области, а также компонент ОДКБ - российская авиабаза в Канте.