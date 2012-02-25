Киргизия будет укреплять отношения с Россией в любом случае

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил о том, что его страна продолжит укреплять связи с Россией независимо от того, кто возглавит ее после президентских выборов 4 марта. По его мнению, "страны связаны исторически".

"У нас нет другого выхода, кроме как идти на укрепление связей, потому что мы исторически связаны, Кыргызстан и Россия". - заявил президент Киргизии. Кто бы ни был во главе России, наши страны будут только укреплять связи", - отметил Атамбаев в интервью радиостанции "Голос России". В то же время, говоря о небольшом значении того, кто именно возглавит Россию, Атамбаев подчеркнул особенное отношение к Владимиру Путину. "Хотя, если будет разумный человек", связи между двумя странами "будут намного сильнее", - отметил киргизский лидер. Он не стал "скрывать" - "в Кыргызстане особое отношение к Путину". "Кыргызстанцы очень уважают, я бы сказал, любят Путина", - подчеркнул президент Киргизии.