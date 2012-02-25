Янукович считает реальным выдвижение на второй президентский срок

Виктор Янукович не исключил возможности своего выдвижения на второй президентский срок. Украинский лидер подчеркнул - это реально, но "для этого нужно хорошо поработать".



По его словам, в Конституции никогда не будет изменена норма продления сроков пребывания на посту президента. "В Конституции никогда не будет изменено продолжение сроков. Во всяком случае, что касается Януковича, наверное, это нереально", - сказал Янукович. "Я не думаю, что она будет изменена кардинально. Все, что касается выборов президента, у нас все будет как в любой европейской стране. У меня нет сомнений", - добавил преиздент Украины, передает РБК.