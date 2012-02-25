Обама: Нужно заставить Башара Асада покинуть свой пост

Президент США Барак Обама считает, что мировое сообщество должно приложить усилия, чтобы заставить президента Сирии Башара Асада покинуть свой пост. Асаду нужно дать понять, что необходимы перемены, заявил Обама.

Такое заявление президент сделал, выступая на пресс-конференции после встречи с премьер министром Дании Хелле Торнинг-Шмидтом. "Все мы видели ужасающие кадры, запечатлевшие разрушение и страдания людей в г. Хомс, и мы четко осознаем, что мировое сообщество должно дать президенту Б. Асаду понять, что необходимы перемены", - заявил Обама. По словам американского президента, сейчас "самое время прекратить кровопролитие, которое учиняет правительство Сирии над своим же народом", передает Reuters.