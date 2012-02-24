Европейский Союз введет новые жесткие санкции в отношении Сирии

Европейский союз намерен заблокировать авуары Национального банка Сирии. Вклады сирийского банка будут заморожены 27 февраля. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел Франции Ален Жюппе.

По словам главы французского внешнеполитического ведомства, новые санкции будут введены в понедельник. "Начиная с понедельника мы введем дополнительные жесткие санкции, в частности, заморозим активы сирийского Центрального банка", - отметил Жюппе, передает ИТАР-ТАСС. Такое заявление глава МИД Франции сделал на конференции «Группы друзей Сирии», открывшейся в Тунисе.