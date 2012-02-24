Удальцов предложил Прохорову отказаться от выборов в пользу Зюганова

Лидер движения "Левый фронт" Сергей Удальцов предложил миллиардеру Михаилу Прохорову снять свою кандидатуру с выборов в пользу Геннадия Зюганова. Прохоров снимать свою кандидатуру не будет.

Сергей Удальцов является доверенным лицом лидера КПРФ. Представитель Прохорова на дебатах, тележурналист Александр Любимов заявил, что миллиардер из предвыборной гонки выбывать не собирается. "Я бы хотел предложить штабу Прохорова обдумать такую вероятность, учитывая реальную расстановку сил, если вы реально желаете перемен в России, а Геннадий Андреевич Зюганов четко гарантирует реформы, о которых говорит народ, снять свою кандидатуру в пользу Зюганова... Призываем вас сделать правильный выбор и разумный выбор", - сказал Удальцов на дебатах на телеканале "Россия-24".