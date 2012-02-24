Жириновский назвал дату очередного переломного момента в истории России

Поговорить обо всем, кроме политики пообещал сегодня на Первом канале в 23:00 в программе "Прожекторперисхилтон" лидер ЛДПР Владимир Жириновский в Twittere. О политике он говорил вчера на митинге на Пушкинской площади.

По заявлению ЛДПР на митинге присутствовало свыше 3,5 тысяч человек (что превышает заявленные 2,5). Московская полиция эту численность подтверждает и пообещала пригласить организаторов в отдел полиции для составления протокола о превышении численности участников акции.

Митинг в поддержку лидера ЛДПР отметился полевой кухни, где бесплатно поили горячим чаем и кормили кашей.



"Наш лозунг краткий: ни одного голодного, ни одного бездомного, ни одного безработного!.. Никакой платной медицины — я вам обещаю. За деньги врачи заинтересованы лечить долго и ставить ложные диагнозы. В платных вузах не ходят на занятия и получают дипломы, не имея знаний. Нам не нужны фальшивые специалисты!" - заявил Владимир Жириновский на митинге накануне, цитирует лидера пресс-служба ЛДПР.

Владимир Жириновский не приветствует приход в большую политику новых лиц.

"Мы не будем долго разговаривать с такими, как Прохоров. Это как нужно обнаглеть! После Куршевеля где-нибудь в Европе его бы даже в сельсовет никто не избрал. А он идет на Президента... С теми, кто обкрадывает нас - чубайсы, гайдары и прохоровы - мы будем безжалостно разделываться, ибо из-за их политики ушли из жизни 11 миллионов наших граждан. Целая страна погибла, чтобы они набили свои карманы и вывезли все деньги за границу", - возмущался Жириновский.

Рецепт взлета российской экономики по-жириновски прост: денежный поток сделать односторонним. Деньги из России он просто не будет выпускать.

"Обещаю перекрыть все оффшоры для русского бизнеса. Регистрировать все компании только в России, только по месту их работы. Все деньги должны находиться только в российских банках," - заявил Владимир Вольфович.

А для привлечения иностранного капитала произведет революцию в банковском секторе.

"Я введу самую жесткую банковскую тайну всем, кто переведет деньги в Россию. Увеличу процент по депозиту, и станет экономически выгодно хранить деньги в нашей стране", - пообещал Владимир Жириновский.

Лидер ЛДПР назвал дату очередного переломного момента в истории России: "5 марта начнется новая эпоха: кто бы ни вошел в Кремль, возврата к ельцинской вакханалии, произволу и коррупции последних лет не будет".