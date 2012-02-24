Жириновский назвал дату очередного переломного момента в истории России
24 февраля 2012, 20:44 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Поговорить обо всем, кроме политики пообещал сегодня на Первом канале в 23:00 в программе "Прожекторперисхилтон" лидер ЛДПР Владимир Жириновский в Twittere. О политике он говорил вчера на митинге на Пушкинской площади.
По заявлению ЛДПР на митинге присутствовало свыше 3,5 тысяч человек (что превышает заявленные 2,5). Московская полиция эту численность подтверждает и пообещала пригласить организаторов в отдел полиции для составления протокола о превышении численности участников акции.
Митинг в поддержку лидера ЛДПР отметился полевой кухни, где бесплатно поили горячим чаем и кормили кашей.
"Наш лозунг краткий: ни одного голодного, ни одного бездомного, ни одного безработного!.. Никакой платной медицины — я вам обещаю. За деньги врачи заинтересованы лечить долго и ставить ложные диагнозы. В платных вузах не ходят на занятия и получают дипломы, не имея знаний. Нам не нужны фальшивые специалисты!" - заявил Владимир Жириновский на митинге накануне, цитирует лидера пресс-служба ЛДПР.
Владимир Жириновский не приветствует приход в большую политику новых лиц.
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