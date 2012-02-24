Зюганов: я впервые за 12 лет услышал вчера от Путина имена Пушкина и Лермонтова

Коммунисты активно осваивают всемирную паутину, заявил лидер КПРФ на встрече с блогерами в пятницу. На ней было объявлено о проведении конкурса интернет-проектов под эгидой Геннадия Андреевича Зюганова.

Конкурс стартовал сегодня, а его итоги будут подведены 5 мая 2012 года – к столетнему юбилею газеты "Правда", передает пресс-служба КПРФ. Он будет проходить по пяти направлениям: "Честные выборы", "Социальная взаимопомощь", "Информресурс будущего", "Культурный прорыв", "Красный блогер". Коммерческой окупаемости проектов не требуется, хотя она и не возбраняется. Призовой фонд акции – 500 тысяч рублей, очевидно, по 100 тыс. на нос товарища.

После дискуссии о настоящем и будущем "красного интернета", Геннадий Зюганов отметил, что попытка федеральных властей "развести по разным площадям" протестные акции в Москве - сталкивание лбами граждан России.

"Нас пытаются разделить и по национальному признаку, хотя русские собрали под свои знамена 180 народов и народностей, не порушив ни одной веры, ни одного языка и ни одной культуры", - напомнил Зюганов.

Лидер КПРФ напомнил, что Советская власть дала письменность всем, даже самым малым, народам.

"Я впервые за 12 лет услышал вчера от Путина имена Пушкина и Лермонтова. Значит, власть боится возрождения нашего национального самосознания и пытается на этом сыграть. Но в то же время путинское правительство не дало положительного заключения на наш законопроект об учреждении Дня русского языка. Получается, все их слова о возвращении к национальным традициям, о поддержке отечественной культуры – пустой звук", - подчеркнул Геннадий Андреевич.