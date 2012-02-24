Прохоров отказался беседовать с доверенным лицом Зюганова

Кандидат в президенты Михаил Прохоров сегодня лично пришел на дебаты с своим конкурентом, лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, которого представлял его доверенное лицо Сергей Удальцов. Но довольно быстро ушел из студии.



В самом начале диалога Прохоров обратился к своему оппоненту и заявил, что участвовать в дебатах с его представителями не будет и ушел из студии телеканала "Россия-24".

"Я хочу вначале обратиться к Геннадию Андреевичу Зюганову... Я понимаю, что вы ведете нашу страну в прошлое, я веду ее в будущее. У нас был час, чтобы обсудить наши с вами проекты. Не надо бояться, что впервые в вашей политической карьере вы придете не на втором месте, а на третьем. Я не участвую в дебатах с представителями, я участвую в дебатах только с кандидатами в президенты... А меня будет представлять в этих дебатах мой товарищ Александр Любимов", - сказал Прохоров в начале разговора и ушел.



