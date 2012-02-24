Медведев и Лукашенко заявили о недопустимости экономического давления Евросоюза

Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко ответила на заявления США и Евросоюза о возможности применения ограничений в отношении Минска. Президенты России и Белоруссии заявили о недопустимости использования экономического давления.

В совместном заявлении лидеров двух стран говорится о том, что "подобные меры создают искусственные барьеры в торговле, необоснованные препятствия экономическому взаимодействию субъектов хозяйствования". Возможные меры ЕС и США, по заявлению Медведева и Лукашенко, "ущемляют законные интересы экономической безопасности государств, что чревато нанесением ущерба продуктивному взаимовыгодному сотрудничеству", передает РИА Новости. Ущерб может быть нанесен и "развитию интеграционных процессов на евразийском континенте". "Это будет иметь негативные последствия, прежде всего, для простых граждан", - отмечается в заявлении двух лидеров.