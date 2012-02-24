"Правое дело" поддержит Путина на мартовских выборах

Политическая партия "Правое дело" поддержит на президентских выборах премьер-министра Владимира Путина. Делегаты съезда, избравшие лидером партии Андрея Дунаева, проголосовали после длительной дискуссии.

Кандидатуру Путина поддержали 47 делегатов, против проголосовали 21, воздержались двое. Резолюция о поддержке премьера была принята после длительной дискуссии. 16 человек изъявили желание высказать свое мнение по этому вопросу, передает РИА Новости. Все выступавшие приводили свои аргументы в поддержку одного или другого кандидата - напомним, партия "Правое дело" выбирала между Путиным и Михаилом Прохоровым. Ранее стало известно о том, что Андрей Дунаев скептически отозвался о создаваемой партии миллиардера Прохорова. Новый лидер "Правого дела" считает, что у партии бизнесмена нет перспектив.