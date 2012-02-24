Участников лермонтовской политической дуэли наказали

На Ставрополье за незаконное проникновение в помещение лермонтовской администрации на депутатов, не прошедших регистрацию для участия в выборах в горсовет, наложено административно взыскание.

Штраф также грозит и.о. главы города Лермонтова Виктора Васильева за то, что он не предотвратил проникновение в здание. Об этом сообщил один из участников голодовки — бывший депутат городского совета города Виктор Капустин, передает РСН.

"АН" писали, что 21 февраля в здании администрации города Лермонтова 14 экс-кандидата в депутаты горсовета объявили голодовку. 22 февраля к ним присоединился экс-глава города. Однако, по заявлению ставропольской прокуратуры участники голодовки тайком ели. 23 февраля после переговоров с властями участники акции покинули здание администрации, чтобы продолжить ее в другом месте. При этом, участники протеста заявляют, что "все заявления прокуратуры о том, что они якобы в тайне от всех что-то там едят - ложь и дешевая провокация".

Напомним, 4 марта в Лермонтове пройдут выборы депутатов Горсовета. 10 участников предвыборной гонки из 100 были сняты с дистанции за нарушения по заявлениям конкурентов. Они и их группа поддержки организовали протестную акцию. Дележ городской власти в Лермонтове длится около года. В конце декабря неизвестные нанесли 15 ножевых ранений экс-главе Лермонтова Олега Мельникова.