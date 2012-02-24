Дунаев: У новой партии Прохорова нет перспектив

Вероятный председатель партии "Правое дело" заявил о том, что не верит в перспективы новой партии Михаила Прохорова. Ранее Прохоров был лидером правых. "И это моя личная точка зрения", - подчеркнул Дунаев.

Андрей Дунаев отозвался о Прохорове, как о талантливом управленце и назвал его "в какой-то степени талантливым человеком, позитивным человеком, новым лицом". При этом вероятный лидер "Правого дела" подчеркнул, что на своем опыте знает, что Прохоров способен управлять партией, передает РИА Новости. Конкурентом "Правого дела" Дунаев назвал оппозиционного политика Владимира Рыжкова, который намерен воссоздать свою республиканскую партию.