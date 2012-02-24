Алексей Венедиктов поддержал Владимира Путина

Выборы все ближе, и все виды СМИ кипят дискуссиями о судьбах страны. А вот Алексей Венедиктов и здесь оказался одним из самых видных ньюсмейкеров, неожиданно шокировав либеральную тусовку. В своем интервью, данном газете «Не дай Бог!», он рассказал о том, как он видит происходящее в стране и почему будет голосовать за Путина.



«Мир меняется очень быстро сейчас», и необходимо, чтобы «человек правильно понимал, с чем Россия столкнется в течение ближайшего времени», подчеркивает Венедиктов. И не просто понимал, а мог предложить какие-то свои варианты ответа на насущные вопросы. Статьи Путина убеждают, что он знает и понимает, каковы наши проблемы, значит, может дать и ответ на извечный русский вопрос «Что делать?». «Я теперь могу сказать: кандидат Путин правильно видит угрозу, скажем, по национальному вопросу, по экономике. Есть что обсуждать и предлагать - вот что важно!», - отвечая на вопрос, читает ли он Путина, заметил Венедиктов.

«Мне очень часто молодые друзья говорят: «Мы будем голосовать за Зюганова во втором туре, если он пройдет»». При выборе же между Зюгановым и Путиным ответ, по мнению журналиста, может быть только однозначным. «История заключается в том, что если возникнет второй тур, то для меня выбора нет - как это проголосовать за сталиниста? Ты же выбираешь будущее на шесть, на пять лет для своих детей!» - в сердцах восклицает Венедиктов. И выбрать человека, который «ходит с портретом Сталина», для него - решение абсолютно абсурдное.



Наконец, правильно ли баллотироваться в третий раз? Главред «Эха» справедливо замечает: «Два срока, три срока - на это есть Конституция, Законадательное собрание, Совфед, Дума... Это в корне неправильный подход». Почему? Потому что «получается, что его лишают права даже попробовать выиграть! А что, Путин не имеет таких же прав, какие имеет, скажем, Боря Немцов, как гражданин? Извините, ребята!». «Зато у него возможностей больше!» - подумает на этом месте читатель, намекая на административный ресурс. Но ведь и у оппозиции есть свои возможности, свое влияние и своя сила.

Одно но: «Сеть не может легитимировать, власть это легко и не без торжества понимает», - ехидно замечает Венедиктов. И, продолжая эту мысль, говорит то, с чем в душе согласится каждый гражданин страны: «Главный общий ресурс крайне прост, гениально прост: давайте обеспечим максимальную честность выборов. С властью вместе. Пусть она свой административный ресурс положит на обеспечение честности выборов».



