Лермонтовские «протестанты» обвиняют прокуратуру во лжи (ВИДЕО)

В ставропольском Лермонтове участники протеста против нечестных выборов 4 марта заявляют, что "все заявления прокуратуры о том, что они якобы в тайне от всех что-то там едят - ложь и дешевая провокация".

"23 февраля под напором властей, полиции и прокуратуры кандидаты в Совет города, объявившие голодовку, вынуждены были покинуть администрацию и переселиться в другое место.



Не смотря на постоянно растущее давление со стороны власти и правоохранителей, кандидаты отказались выполнить их главное требование - прекратить голодовку и разойтись по домам", - сообщает информационный портал города Лермонтова.

Протестующие сообщили, что если их просто вышвырнут из "белого дома" они продолжат акцию протеста прямо на ступеньках администрации. Власти вынуждены были уступить и предоставить им помещение бывшего Пенсионного фонда на улице Гагарина 19.

Участники особо подчеркнули, что все заявления прокуратуры о том, что они якобы в тайне от всех что-то там едят - ложь и дешевая провокация.

- Откуда это пошло вполне понятно. Вчера на встрече с нами прокурор не стесняясь сказал - вы еще не раз пожалеете о том, что заварили эту "кашу" так что мы думаем, что он начал действовать, как обычно подленько и исподтишка. Все, что за эти дни мы употребляли в пищу, это горячая или холодная вода, - рассказал Михаил Горшков.

"АН" писали, что по заявлению ставропольской прокуратуры участники голодовки тайком ели.

Напомним, 21 февраля в здании администрации города Лермонтова 14 экс-кандидата в депутаты горсовета объявили голодовку. Они не прошли регистрацию для участия 4 марта в выборах в Совет депутатов города. 22 февраля к ним присоединился экс-глава города. 23 февраля после переговоров с властями участники акции покинули здание администрации, чтобы продолжить ее в другом месте.

Дележ городской власти в Лермонтове длится около года. В конце декабря неизвестные нанесли 15 ножевых ранений экс-главе Лермонтова Олега Мельникова.