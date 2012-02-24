Другороссы сели в тюрьму Трубецкого бастиона

Два члена незарегистрированной партии «Другая Россия» приковали себя наручниками к решеткам одной из камер Тюрьмы Трубецкого бастиона – этим жестом они протестовали против действия центра «Э», одновременно требуя освободить политических заключенных.



Чтобы яснее обозначить смысл акции, товарищи самовольных узников растянули на входе плакат с надписью «Свободу политзаключенным!». Помимо этого протестующие раздавали листовки, утверждающие, что без участия политзеков по-настоящему честные выборы невозможны.



- Дело Таисии Осиповой – наглядный тому пример, сплошь состоящий из «творчества» оперативных сотрудников. И вот под шумок либеральной прессы приговор отменяют, но Таисия остаётся сидеть – об этом предпочитают умалчивать. За спинами протестующего народа вожди-самозванцы торгуют его свободой. Смоленская пленница остается в заложниках, - утверждают другороссы.



Итог акции вполне предсказуем и неизбежен: четверых участников – Дмитрия Митрошкина, Илью Кузьминова, Алексея Николаева и Михаил Ахметова – задержали и отправили в 43-е отделение полиции.