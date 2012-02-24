Прокуратура застала за ужином участников голодовки в Лермонтове

В Ставропольском крае политические голодающие в Лермонтове, требующие отмены выборов в городской Совет, "разговлялись" потихоньку от прессы и общественности, заявила в пятницу прокуратура региона.

Ведомство проводит проверку по фактам нарушений законодательства о выборах, указанным участниками акции протеста.

"Участники выдвинули требование отменить назначенные на 4 марта выборы депутатов городского Совета города пятого созыва в связи с массовыми нарушениями конституционных прав кандидатов и граждан, выдвинувших своих представителей. Со всеми кандидатами проведена профилактическая беседа, разъяснено действующее законодательство и порядок обжалования действий комиссии и решений суда. Кроме того, установлен факт принятия пищи участниками акции", - сообщает прокуратура Ставропольского края в пятницу.

Участники акции протеста заявили, что это неправда. Они переместились в один из детских садов города. Сейчас, передает ВВС, в акции принимают участие девять человек.

На воскресенье в Лермонтове назначен митинг в поддержку голодающих, участники которого намерены повторить их требования.

"АН" писали, что 21 февраля в здании администрации города Лермонтова 14 экс-кандидата в депутаты горсовета объявили голодовку. Они не прошли регистрацию для участия 4 марта в выборах в Совет депутатов города. 22 февраля к ним присоединился экс-глава города. 23 февраля после переговоров с властями участники акции покинули здание администрации, чтобы продолжить ее в другом месте.

Напомним, дележ городской власти в Лермонтове длится около года. В конце декабря неизвестные нанесли 15 ножевых ранений экс-главе Лермонтова Олега Мельникова.