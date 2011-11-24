Путин: мы не попали и не втащили страну в так называемую долговую кабалу

//Политика

24 ноября 2011, 17:52 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото пресс-службы правительства РФ

Многие западноевропейские страны сегодня "закачались". Россия не попала в долговую кабалу благодаря взвешенным, экономически выверенным решениям, которые были приняты руководством РФ и законодателями.

"Все решения, которые мы с вами принимали, были достаточно выверены с экономической точки зрения,"- подчеркнул председатель правительства Российской Федерации Владимир Путин в четверг на встрече с руководством фракции "ЕР" в Государственной Думе 5-го созыва.

"И правительственные структуры, и фракция "Единая Россия" в Государственной Думе, конечно же, стремились к максимальному результату для граждан. Не думаю, что всегда и во всём это удалось сделать с максимальным эффектом, но в целом, безусловно, работу можно оценить положительно," - заявил премьер, передаёт пресс-служба правительства РФ.

Владимир Путин сообщил, что рассчитывает на то, что удастся провести эффективную избирательную кампанию – показать избирателям и то, что сделано, и то, что партия планирует сделать, убедить подавляющую часть избирателей в правильности выбранного ЕР пути и, таким образом, получить необходимо количество мандатов в Государственной Думе, для того чтобы работа была продолжена.