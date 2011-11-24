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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика

Отмена виз с ЕС произойдет в счетное количество лет, считает Медведев

, 17:34 [ «Аргументы Недели» ]

Президент РФ Дмитрий Медведев выразил надежду, что визы со странами Евросоюза удастся отменить "в счетное количество лет". По словам главы государства, его задача - чтобы можно было увидеть свет в конце туннеля, передает  ИТАР-ТАСС.

"Это не обещание отменить визы в 2025 году. Но должна быть понятная перспектива, рассчитанная на счетное количество лет", - сказал президент РФ Дмитрий Медведев в четверг в беседе с журналистами Северо-Западного федерального округа в Петрозаводске.

По словам Медведева, ответ России на развертывание системы ПРО в Европе не следует рассматривать в контексте возможного ухудшения диалога с Евросоюзом об облегчении визового режима.

"Наши отношения с Евросоюзом - они очень многоплановые, многоаспектные и не сводятся к обсуждению темы ЕвроПРО", - отметил Димтрий Медведев, подчеркнув, что "конструкция европейской ПРО в значительной мере навязана Соединенными Штатами".

ИЧ

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