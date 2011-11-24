Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика

Дмитрий Медведев обратится с посланием к Федеральному Собранию в декабре

, 16:36 [ «Аргументы Недели» ]

Президент РФ Дмитрий Медведев, находящийся в четверг с рабочей поездкой в Петрозаводске, сообщил что обратится с ежегодным посланием к Федеральному Собранию в декабре.

Глава государства  собирается затронуть в выступлении повышение зарплаты работникам детских садов, учреждений культуры и библиотек. По словам Медведева, зарплата работников дошкольных образовательных учреждений, учреждений культуры и библиотек – одна из самых острых проблем, которая пока не решена, это самая трудная категория, которая осталась.

В петрозаводском Дворце творчества детей и юношества росийский президент провёл встречу с работниками дошкольного образования, детских учреждений культуры и библиотекарями.

Обсуждались вопросы доступности детских садов и учреждений культуры, финансирования дошкольных учреждений, библиотек, оплаты труда работников таких организаций, меры поддержки детей-сирот, многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов.

ИЧ

//картина дня

Интервью

Депутат Николай Панков о проблемах российской глубинки и зажравшейся элите

Депутат Николай Панков о проблемах российской глубинки и зажравшейся элите

В ходе беседы политик рассказал «АН», зачем ему нужен Telegram-канал, о конкретных проектах, реализующихся в Саратовской области, и есть ли светлое будущее у опустевших и пьющих российских сел.

Аналитики известного туристического поисковика Aviasales заявили о подорожании авиабилетов. Эксперты обещают, что по итогам года стоимость перелётов в целом вырастет примерно на 9-10%. Почему цена авиаперевозок России продолжает расти…

Аналитики известного туристического поисковика Aviasales заявили о подорожании авиабилетов. Эксперты обещают, что…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отреагировал на отказ Минска разместить у себя российскую военную базу. По его словам, в Белоруссии заявляют о союзническом…

//новости ан

//новости ан

На минувших выходных в Керчи проходил отборочный тур конкурса «Талантливая Керчь». Наибольшее внимание публики привлек переодетый в женщину актер Владимир ТОВКАЧ, который…

//новости ан

Короля делает свита, а певца – продюсер. Но бывают ситуации, когда даже в интервью яркий и эмоциональный продюсер интереснее певицы, которая на сцене секси-герл, а в…