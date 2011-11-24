Дмитрий Медведев обратится с посланием к Федеральному Собранию в декабре

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24 ноября 2011, 16:36 [ «Аргументы Недели» ]

Президент РФ Дмитрий Медведев, находящийся в четверг с рабочей поездкой в Петрозаводске, сообщил что обратится с ежегодным посланием к Федеральному Собранию в декабре.

Глава государства собирается затронуть в выступлении повышение зарплаты работникам детских садов, учреждений культуры и библиотек. По словам Медведева, зарплата работников дошкольных образовательных учреждений, учреждений культуры и библиотек – одна из самых острых проблем, которая пока не решена, это самая трудная категория, которая осталась.

В петрозаводском Дворце творчества детей и юношества росийский президент провёл встречу с работниками дошкольного образования, детских учреждений культуры и библиотекарями.



Обсуждались вопросы доступности детских садов и учреждений культуры, финансирования дошкольных учреждений, библиотек, оплаты труда работников таких организаций, меры поддержки детей-сирот, многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов.