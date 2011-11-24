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24 ноября 2011, 14:51 [ «Аргументы Недели» ]

Политическая партия "Единая Россия" наберет на предстоящих 4 декабря парламентских выборах 55-58%. Такой прогноз сделал Фонд исследования проблем демократии. КПРФ наберет 16-19%, ЛДПР - 11-14%, "Справедливая Россия" - 6,5-9,5%.



При составлении прогноза, фонд в частности, основывается на электоральной статистике за 2003 и 2007 годы. Как отмечает директор фонда Максим Григорьев, прогнозируя результаты выборов на последних неделях перед голосованием, надо всегда учитывать, что именно сейчас принимают решение не определившиеся ранее избиратели. "Даже самое базовое предположение о том, что неопределившийся электорат распределяется аналогично - в той же пропорции, что и тот, который уже принял решение о голосовании за определенную партию, дает ЕР добавление порядка 7%", - цитирует Григорьева РИА Новости.