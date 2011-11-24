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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика

Габалинскую РЛС хотят включить в систему национальной ПРО

, 14:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта mamf.ru
Фото с сайта mamf.ru

Россия может поставить вопрос об использовании Габалинской РЛС в системе национальной ПРО. Если Азербайджан откажет, Россия будет искать другие возможности, сообщил в четверг генсек ОДКБ Николай Бордюжа.

При этом он отметил, что "пока это гипотетические предположения".

В свою очередь, полномочный представитель России при ОДКБ Игорь Лякин-Фролов не исключает использования при определенных условиях в случае возникновения угрозы на пространстве ОДКБ коллективных сил оперативного реагирования.

"АН" писали, что накануне президент Дмитрий Медведев в связи с ситуацией вокруг ЕвроПРО поручил Минобороны ввести в боевой состав радиолокационную станцию системы предупреждения о ракетном нападении в Калининграде. Россия также оснастит стратегические баллистические ракеты новыми боеголовками и сделает их способными преодолевать системы противоракетной обороны в Европе, которую Вашингтон хочет развернуть к 2018 году.

ЛБ

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