//Политика

24 ноября 2011, 14:39 [ «Аргументы Недели» ]

В Башкирии руководители районов республики получили "сверху" подробную инструкцию по проведению агитации за "Единую Россию". В пошаговом руководстве чиновникам предлагается зазубрить текст, с которым следует обращаться к подшефному электорату.



Инструкция представляет собой полторы страницы текста на русском языке с выделенными жирным шрифтом смысловыми и интонационными акцентами и пробелами для вписывания конкретики. Экземпляр такой инструкции попал в редакцию "Газета.Ru". Начать речь главе района рекомендуется так: "Сегодня я здесь, с вами. Выполняю поручение президента общаться с людьми напрямую, не только по телевизору". "Цель проста: власть должна перестать делать то, что людям не надо, и начать делать то, что им нужно. Ведь на самом деле, сидя в начальственном кабинете, очень легко ошибиться", - должен искренне признаться чиновник.



Далее ораторствующий чиновник должен предложить народу "напрямую обратиться к президенту", при этом не забыв напомнить о "народной программе" и продемонстрировать осведомленность о проблемах района. "Президент готовит программу, составленную из наших просьб и предложений, программу от людей и для людей. Судя по вашим обращениям в адрес "Единой России", больше всего вас волнуют проблемы ________ (перечисляются просьбы, изложенные в обращениях граждан в адрес ЕР)", приводит издание текст "инструкции".



После этого глава района должен попросить граждан "не стесняться", в ответ на что, по сценарию, граждане высказывают свои предложения. В завершение встречи оратор должен попросить пришедших граждан проголосовать на декабрьских выборах за единороссов. Делать это нужно словами: "Единая Россия" партия власти и, как всякая власть, везде, во всем мире, не всегда эффективна и зачастую оторвана от людей. Но именно она сегодня решает проблемы и распоряжается ресурсами страны... Мы должны дать ей больше всего голосов в стране. И тогда уже "Единая Россия" не сможет нам отказать".

По информации издания, этой рекомендацией уже воспользовались некоторые чиновники, в частности подозрение пало на мэра Нефтекамска Владимира Громов.