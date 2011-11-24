Депутаты Госдумы обманули ЦИК при декларировании доходов

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24 ноября 2011, 09:35 [ «Аргументы Недели» ]

Только каждый третий кандидат в депутаты Государственной Думы подал в ЦИК достоверные данные о своем имуществе и доходах. У 17 человек расхождения между майской и сентябрьской декларациями превышают один миллион рублей.



Декларации сверили эксперты центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International (TI). Эксперты сверили декларации кандидатов за 2010 год, опубликованные в мае на сайте Госдумы, и сведения об имуществе и доходах, которые они же в сентябре представили в ЦИК в качестве кандидатов в депутаты. Только у 79 депутатов полностью совпадают данные обеих деклараций.



В лидерах по числу несовпадений оказалась партия "Единая Россия" (102 человека), пишут "Ведомости". "Рекордсменом" среди единороссов (и в целом среди 266 кандидатов) оказался совладелец "Эдельвейс групп" Айрат Хайруллин. В мае он задекларировал 212 млн рублей дохода, а в сентябре объявил, что заработал за год всего 70 млн рублей. Еще один кандидат от партии власти Григорий Аникеев "забыл" упомянуть в своей декларации о том, что владеет лесными и сельскохозяйственными угодьями и транспортными коммуникациями в Германии. Transparency International намерена обратиться в ЦИК и Федеральную налоговую службу (ФНС) с просьбой провести проверку достоверности сведений о размере и источниках доходов кандидатов в депутаты.



На этом список не заканчивается. Депутат от ЛДПР Андрей Луговой не упомянул особняк площадью 500 квадратных метров. Еще один единоросс Роман Антонов, сообщивший в мае о 3 млн рублей дохода, в ЦИК представил данные о 70 млн. У его коллеги по партии Сергея Чижова доход вырос с 1,9 млн до 56 млн рублей. Впрочем, сами депутаты уверяют, что при обработке данных произошли ошибки. В мае на сайте Государственной Думы опубликованы данные о доходах депутатов. Согласно декларациям о доходах, депутат Алина Кабаева заработала в 2010 году в два раза больше, чем депутат Иосиф Кобзон.