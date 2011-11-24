Расмуссен: Заявление президента РФ о размещении ракет сильно разочаровало нас

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24 ноября 2011, 08:22 [ «Аргументы Недели» ]

Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен после заявления президента РФ Дмитрия Медведева о возможном размещении современных систем вооружения на границах с НАТО выступил со своим заявлением.



В Брюсселе 23 ноября генеральный секретарь НАТО заявил: "Высказывание о том, что размещение ракет по соседству с НАТО является взвешенным ответом на систему противоракетной обороны альянса в Европе, очень сильно разочаровало нас", - об этом сообщает Deutsche Welle.



По словам генсека НАТО, "такое развертывание стало бы напоминанием о прошлом и не соответствует стратегическим отношениям между НАТО и Россией, которые они договорились выстраивать в духе диалога, в том числе по вопросам противоракетной обороны, по которым они в настоящее время ведут переговоры".



В то же время Расмуссен приветствовал готовность президента России "не закрывать дверь в отношении продолжающегося диалога с НАТО и США по ПРО и рассмотреть возможность практического сотрудничества в этой области. В прошлом году главы государств и правительств (НАТО) приняли решение пригласить Россию к обсуждению возможностей сотрудничества с нами и развивать отношения НАТО и России до стратегического партнерства. Это предложение остается в силе", – подчеркнул генсек НАТО.



Напомним, в среду президент России Дмитрий Медведев объявил о мерах, предпринятых им в ответ на развертывание США системы ПРО в Европе.