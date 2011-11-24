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24 ноября 2011, 07:23 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Правительства РФ, председатель партии "Единая Россия" Владимир Путин обсудит с депутатами от ЕР перспективы деятельности фракции в новом составе Государственной Думы.



Одна из основных тем - оценка итогов деятельности нижней палаты федерального собрания за прошедшие четыре года. Также Путин обсудит роль фракции "Единой России" в обеспечении результативной работы нынешнего состава Госдумы. Шестой созыв Думы будет сформирован по итогам выборов, которые пройдут 4 декабря.



По сведениям РИА Новости, члены партии рассчитывают обсудить на встрече с Путиным предстоящие парламентские выборы и задачи, которые будут стоять перед депутатами Госдумы следующего созыва.