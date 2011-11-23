МИД РФ: Решение НАТО по ДОВСЕ не нанесет ущерба интересам России

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23 ноября 2011, 21:48 [ «Аргументы Недели» ]

В министерстве иностранных дел РФ заявили, что решение НАТО о приостановлении выполнения ряда обязательств по ДОВСЕ в отношении России не нанесет ущерба ее интересам.



Однако это решение ставит вопрос о необходимости определения дальнейшей судьбы режима контроля над обычными вооружениями в Европе, заявляет российский МИД.



В комментарии департамента информации и печати МИД РФ, размещенном в среду вечером на сайте ведомства, говорится: "Решение государств Североатлантического альянса, не нанося ущерба российским интересам, свидетельствует о необходимости активизации усилий всех заинтересованных стран в определении дальнейшей судьбы режима контроля над обычными вооружениями в Европе".



Российский МИД считает, что этот шаг страны, входящие в альянс, "объясняют необходимостью отреагировать на действующий в России с 2007 года мораторий на выполнение положений Договора".



Также в комментарии российского ведомства говорится, что "мотивы подобных действий нам понятны. Хотелось бы напомнить, что Россия ввела мораторий в качестве ответной меры на расширение НАТО и создавшийся в результате этого перевес в обычных вооружениях в пользу этого военного союза".



В МИД России напоминают, что в соответствии с мораторием Россия не принимает иностранные инспекции по ДОВСЕ, но и не проводит их на территории других государств-членов; не предоставляет военную информацию, но и не претендует на то, чтобы получать ее от партнеров по договору. Россия и остальные участники ДОВСЕ находятся в одинаковом положении, отмечает МИД РФ.



Для справки. Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) был подписан государствами Варшавского договора и НАТО в 1990 году. Участниками ДОВСЕ являются 28 государств Европы, а также США и Канада.



ДОВСЕ предусматривает ограничение пяти категорий обычных вооружений и техники: танков, боевых бронированных машин, артиллерии калибром более 100 миллиметров, боевых самолетов и ударных вертолетов. Документ предполагает также обмен информацией и широкую инспекционную деятельность. Обновленный вариант ДОВСЕ с учетом новых условий (роспуск Варшавского договора и расширение НАТО) был подписан в 1999 году на саммите ОБСЕ в Стамбуле.

В 2007 году Россия наложила мораторий на участие в договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и связанных с ним международных договоров в связи с "исключительными обстоятельствами, влияющими на безопасность РФ".