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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика

Косачев: Заявление Медведева находится в рамках международных обязательств РФ

, 20:03 [ «Аргументы Недели» ]

Председатель комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев считает, что заявление президента России Дмитрия Медведева о развертывании ПРО США у российских границ находится в рамках российских международных обязательств.

Константин Косачев заявил, что "выступление Медведева своевременно и абсолютно корректно. Оно находится в рамках наших международных обязательств, включая последний договор с США по ограничению стратегических наступательных вооружений", - цитирует Косачева Интерфакс.

Депутат отметил, что российско-американские отношения не предполагают односторонних действий США по созданию стратегической противоракетной обороны, которая бы ломала стратегический баланс, "создание американцами стратегической системы противоракетной обороны разрушит баланс сил".

СБ

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