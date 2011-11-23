На заявление российского лидера НАТО ответило: Мы открыты к диалогу по ПРО с РФ

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23 ноября 2011, 19:06 [ «Аргументы Недели» ]

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску, комментируя заявление Дмитрия Медведева по ЕвроПРО, заявила, что мы открыты к диалогу с РФ по ПРО, предложение альянса РФ о сотрудничестве в сфере ПРО остается в силе.



При этом, Оана Лунгеску сообщила, что в НАТО "приняли к сведению заявление президента Медведева и тщательно изучат его". По ее словам, "НАТО приветствует заявление президента Медведева о том, что Россия не закрывает дверь и продолжит диалог с США и НАТО по ПРО и готова к практическому сотрудничеству в этой сфере".



Это первая реакция стран-участниц блока НАТО на заявление президента РФ Дмитрия Медведева, сделанное по поводу развертывания альянсом системы противоракетной обороны (ПРО) в Европе. Североатлантический альянс продолжает настаивать на том, что система ЕвроПРО не направлена против России, передают Вести.ру.

Москва и Вашингтон не могут договориться, какой должна быть архитектура противоракетной безопасности в Европе. В этом вопросе Россия настаивает на своем участии в создаваемой США и НАТО системе ЕвроПРО и требует гарантий, что эта система не будет направлена против нее. Однако США пояснили, что не готовы дать такие гарантии и связать свою противоракетную систему со страной, которая не является членом НАТО.