По поручению Медведева, МИД РФ готовит ответ на просьбу косовских сербов

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23 ноября 2011, 18:28 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Дмитрий Медведев поручил МИД РФ проработать ответные шаги на обращение косовских сербов на получение российского гражданства, заявил в среду постпред РФ при НАТО Дмитрий Рогозин.



На пресс-конференции Дмитрий Рогозин сказал: "Президент России в курсе данной ситуации, поэтому, так или иначе, министерство иностранных дел имеет поручение выработать в соответствии с законами Российской Федерации определенные варианты ответа".



Дмитрий Рогозин подчеркнул, что "Россия, безусловно, должна каким-то образом поддержать духовно близкий нам народ, оказавшийся в столь сложном положении", передает Интерфакс.