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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика

Маргелов: Несогласие России и США по ПРО – не конец «перезагрузки»

, 18:24 [ «Аргументы Недели» ]

Несогласие России и США по проблеме ПРО не означает конец «перезагрузки».  Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Михаил Маргелов считает, что  Президент РФ  Дмитрий Медведев представил ответные меры, которые Москва вынуждена принять в связи с отказом США дать гарантии того, что развертывание системы ПРО в Европе не направлено против России. 

По мнению Маргелова.  несогласие по проблеме ПРО не означает какого-то  «конца перезагрузки», передает  РБК.

Сенатор  был участником  встречи президентов России и США в Гонолулу.   Он пояснил, что  несогласие по одному из многих пунктов повестки дня российско-американских отношений не повод для разрыва.  «Надо и в этом случае «несогласия» не согласиться с тем, что мы становимся чуть ли не врагами», - подчеркнул   Михаил Маргелов.

Он отметил, что Дмитрий Медведев « дал четкий сигнал: сильная Россия - это «не страшная» Россия.  «Сильная Россия - это страна, которая не поступается своими национальными интересами», - подчеркнул Михаил Маргелов.

«АН» сообщали, что Президент РФ в среду в специальном телеобращении заявил, что Россия выйдет из договора об СНВ и откажется от процесса разоружения, если США, в свою очередь, не откажутся от европейской ПРО.

Глава государства дал указание Минобороны незамедлительно ввести в строй радиолокационную станцию раннего предупреждения о ракетном нападении в Калининграде.

ИЧ

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