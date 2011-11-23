Маргелов: Несогласие России и США по ПРО – не конец «перезагрузки»

//Политика

23 ноября 2011, 18:24 [ «Аргументы Недели» ]

Несогласие России и США по проблеме ПРО не означает конец «перезагрузки». Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Михаил Маргелов считает, что Президент РФ Дмитрий Медведев представил ответные меры, которые Москва вынуждена принять в связи с отказом США дать гарантии того, что развертывание системы ПРО в Европе не направлено против России.

По мнению Маргелова. несогласие по проблеме ПРО не означает какого-то «конца перезагрузки», передает РБК.

Сенатор был участником встречи президентов России и США в Гонолулу. Он пояснил, что несогласие по одному из многих пунктов повестки дня российско-американских отношений не повод для разрыва. «Надо и в этом случае «несогласия» не согласиться с тем, что мы становимся чуть ли не врагами», - подчеркнул Михаил Маргелов.

Он отметил, что Дмитрий Медведев « дал четкий сигнал: сильная Россия - это «не страшная» Россия. «Сильная Россия - это страна, которая не поступается своими национальными интересами», - подчеркнул Михаил Маргелов.

«АН» сообщали, что Президент РФ в среду в специальном телеобращении заявил, что Россия выйдет из договора об СНВ и откажется от процесса разоружения, если США, в свою очередь, не откажутся от европейской ПРО.

Глава государства дал указание Минобороны незамедлительно ввести в строй радиолокационную станцию раннего предупреждения о ракетном нападении в Калининграде.