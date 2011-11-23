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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика

Медведев: еще есть шанс достичь договоренностей с НАТО и США по ПРО

, 17:03 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Дмитрий Медведев считает, что еще есть шанс достичь с Соединенными Штатами и Североатлантическим альянсом договоренностей по противоракетной обороне.

Глава российского государства считает, что время для того, чтобы прийти к взаимопониманию, еще есть. "У России имеется политическая воля для достижения необходимых договоренностей, которые могут открыть принципиально новую страницу в наших отношениях с Соединенными Штатами и Североатлантическим альянсом", - подчеркнул в среду Дмитрий Медведев в своем телеобращении.

Он подчеркнул, что Россия по-прежнему готова продолжать диалог с США и НАТО по вопросам ПРО, но сотрудничество должно осуществляться на четкой правовой базе, обеспечивающей учет законных интересов страны.

Дмитрий Медведев  из-за ситуации с ЕвроПРО дал поручение Минобороны РФ и Вооруженным силам.

Глава государства поручил военным ввести в боевой состав радиолокационную станцию системы предупреждения о ракетном нападении в Калининграде и усилить прикрытие объектов стратегических ядерных сил.

ИЧ

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