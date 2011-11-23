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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика

Медведев из-за ситуации с ПРО дал поручение Минобороны РФ и Вооруженным силам

, 16:43 [ «Аргументы Недели» ]

Президент РФ Дмитрий Медведев в среду из-за ситуации с ЕвроПРО дал поручение Минобороны РФ и Вооруженным силам.

Глава государства поручил военным ввести в боевой состав радиолокационную станцию системы предупреждения о ракетном нападении в Калининграде и усилить прикрытие объектов стратегических ядерных сил. Медведев подчеркнул, что Минобороны РФ незамедлительно введет в боевой состав радиолокационную станцию системы предупреждения о ракетном нападении в городе Калининграде.  В связи с ситуацией, которая сложилась вокруг системы ПРО стран НАТО в Европе, Президент России  отметил, что принял решение "в рамках создания системы воздушно-космической обороны России в первоочередном порядке усилить прикрытие объектов стратегических ядерных сил".

По словам Медведева, стратегические баллистические ракеты, которые поступают на вооружение ракетных войск стратегического назначения и нашего ВМФ, будут оснащаться перспективными комплексами преодоления ПРО и новыми высокоэффективными боевыми блоками", - отметил президент.

Президент РФ Дмитрий Медведев сегодня в специальном обращении заявил, что в случае неблагоприятного развития ситуации с европейской ПРО для России страна оставляет за собой право отказаться от разоружения и контроля над вооружениями.

Напомним, Россия и НАТО договорились сотрудничать по проекту ЕвроПРО на саммите в ноябре 2010 года в Лиссабоне. Но переговоры зашли в тупик, так как США отказались предоставить юридические гарантии ненаправленности против российских сил сдерживания развертываемой в Европе американской системы ПРО.

Замгоссекретаря США по политическим вопросам Венди Шерман заявила, что Соединенные Штаты  готовы дать России лишь политические гарантии ненаправленности ЕвроПРО.

ИЧ

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