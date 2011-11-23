Спецобращение президента РФ Дмитрия Медведева по позиции России по ЕвроПРО

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23 ноября 2011, 16:31 [ «Аргументы Недели» ]

Президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае неблагоприятного развития ситуации с европейской ПРО для России страна оставляет за собой право отказаться от разоружения и контроля над вооружениями.



Дмитрий Медведев заявил в специальном телеобращении, что "при неблагоприятном развитии ситуации Россия оставляет за собой право отказаться от дальнейших шагов в области разоружения, и соответственно контроля над вооружениями. Кроме того, учитывая неразрывную взаимосвязь между стратегическими наступательными и оборонительными вооружениями могут возникнуть основания для выхода нашей страны из Договора об СНВ. Это предусмотрено самим смыслом договора".



В связи с ситуацией с ЕвроПРО российский президент дал поручение Минобороны России и Вооруженным силам РФ.



Глава российского государства заявил, что принял решение "в рамках создания системы воздушно-космической обороны России в первоочередном порядке усилить прикрытие объектов стратегических ядерных сил", которые являются ответом на строительство ЕвроПРО.



"Первое. По моему поручению Минобороны России незамедлительно введет в боевой состав радиолокационную станцию системы предупреждения о ракетном нападении в городе Калининграде. Второе. В рамках создания системы Воздушно- космической обороны России в первоочередном порядке будет усилено прикрытие объектов стратегических ядерных сил", - цитируют Медведева Вести.ру.



В-третьих, сказал Верховный главнокомандующий, "стратегические баллистические ракеты, которые поступают на вооружение Ракетных войск стратегического назначения и Военно-Морского флота, будут оснащаться перспективными комплексами преодоления ПРО и новыми высокоэффективными боевыми блоками".



"Четвертое. Вооруженным силам мною поставлена задача по разработке мер, обеспечивающих при необходимости разрушение информационных и управляющих средств системы ПРО", - подчеркнул Медведев.



"Указанные меры являются адекватными, эффективными и малозатратными", - заявил президент. "Если перечисленных мер будет недостаточно, Российская Федерация разместит на западе и на юге страны современные ударные системы вооружения, обеспечивающие огневое поражение европейского компонента ПРО США. Одним из таких шагов станет развертывание ракетного комплекса "Искандер" в Калининградском особом районе", - добавил Медведев.



"Будут подготовлены, а по мере необходимости реализованы и другие мероприятия по противодействию европейской составляющей американской ПРО", - уточнил президент.



Известно, что США планируют разместить элементы своей системы ПРО в Европе. Разговор об этом президентов России и США состоялся 14-го ноября в Гонолулу. Однако после состоявшейся встречи с Бараком Обамой Дмитрий Медведев заявил, что никаких соглашений у РФ и США нет, и российской стороне не очень понятно, что вообще предлагают партнёры.



В ноябре 2010 года на саммите в Лиссабоне Россия и НАТО договорились сотрудничать по проекту ЕвроПРО, но переговоры зашли в тупик из-за отказа Вашингтона предоставить России гарантии ненаправленности противоракетной системы против нашей страны.