Президент РФ Дмитрий Медведев подписал закон о противодействии коррупции

//Политика

23 ноября 2011, 15:44 [ «Аргументы Недели» ]

Президент РФ Дмитрий Медведев подписал закон, направленный на совершенствование госуправления в области противодействия коррупции. Об этом сообщается на сайте Кремля.



Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции» принят Государственной Думой 2 ноября 2011 года и одобрен Советом Федерации 9 ноября 2011 года.

В среду на встрече с сотрудниками Генпрокуратуры, а также следователями МВД и Следственного комитета Дмитрий Медведев сообщил, что закон призван повысить эффективность проверок деклараций государственных служащих.





По запросам правоохранительных органов банки будут обязаны предоставлять сведения о финансовых операциях должностных лиц. Декларировать доходы будут сенаторы - члены Совета Федерации, депутаты всех уровней, а также региональные и муниципальные чиновники.



Закон также закрепляет в качестве основания увольнения с государственной службы «утрату доверия».



Глава государства также считает возможным рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за использование фальшивых удостоверений правоохранительных органов.