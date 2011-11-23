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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика

Президент РФ Дмитрий Медведев подписал закон о противодействии коррупции

, 15:44 [ «Аргументы Недели» ]

Президент РФ Дмитрий Медведев подписал закон, направленный на совершенствование госуправления в области противодействия коррупции. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции» принят Государственной Думой 2 ноября 2011 года и одобрен Советом Федерации 9 ноября 2011 года.
В среду на встрече с сотрудниками Генпрокуратуры, а также следователями МВД и Следственного комитета Дмитрий Медведев сообщил, что закон призван повысить эффективность проверок деклараций государственных служащих.


По запросам правоохранительных органов банки будут обязаны предоставлять сведения о финансовых операциях должностных лиц. Декларировать доходы будут  сенаторы - члены Совета Федерации, депутаты всех уровней, а также региональные и муниципальные чиновники.

Закон также закрепляет в качестве основания увольнения с государственной службы «утрату доверия».  

Глава государства также  считает возможным рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за использование фальшивых удостоверений правоохранительных органов.

ИЧ

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