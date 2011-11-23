Оппозиция существует, чтобы правящая партия крепче держала штурвал управления

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23 ноября 2011, 14:44 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер-министр РФ Владимир Путин сегодня, выступая на последнем пленарном заседании Госдумы V созыва, заявил, что парламентская оппозиция должна проявлять активность. Но, как считает глава правительства, это не должно привести к дестабилизации обстановки в стране.

По словам Путина, правящая партия, большинство, ждут от оппозиции, что она будет вести себя спокойно и не будет раскачивать лодку. "Но это благие пожелания: оппозиция для того и существует, чтобы правящая партия крепче держала штурвал управления", - подчеркнул он. По мнению Путина, у правительства впереди много факторов неопределенности и риска. "А в условиях шторма, бури, кризиса очень важно, чтобы вся команда работала слаженно, чтобы лодка не перевернулась", - подчеркнул премьер.

По словам Путина, стабильность страны, ее суверенитет, благополучие людей - это вещи, перед которыми должны отступать всякие партийные интересы, всякие клановые или групповые интересы в таких случаях должны уйти на второй план, передает Интерфакс.



Он выразил уверенность, что конструктивное сотрудничество между законодательной и исполнительной ветвями власти является залогом успешного развития страны.