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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика

Госдума досрочно прекратила полномочия троих депутатов

, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]

Госдума пятого созыва сегодня приняла на своем последнем пленарном заседании постановления о досрочном прекращении полномочий троих депутатов от фракции "Единая Россия": Александра Чухраева - с 26 ноября, Артура Чилингарова - с 11 ноября и Виктора Войтенко - с 30 ноября.


Александр Чухраев назначен руководителем МНТК "Микрохирургия глаза" имени Федорова, после увольнения Минздравом известного офтальмолога Христо Тахдичи.

Артур  Чилингаров стал представителем Тульской области в Совете Федерации, передает РИА Ноовсти. Виктор Войтенко, который был членом комитета по транспорту и представлял в Госдуме интересы избирателей Забайкальского края, не уточнил информацию о своем новом месте работы.

ИЧ

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