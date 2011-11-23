Госдума досрочно прекратила полномочия троих депутатов

//Политика

23 ноября 2011, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]

Госдума пятого созыва сегодня приняла на своем последнем пленарном заседании постановления о досрочном прекращении полномочий троих депутатов от фракции "Единая Россия": Александра Чухраева - с 26 ноября, Артура Чилингарова - с 11 ноября и Виктора Войтенко - с 30 ноября.



Александр Чухраев назначен руководителем МНТК "Микрохирургия глаза" имени Федорова, после увольнения Минздравом известного офтальмолога Христо Тахдичи.

Артур Чилингаров стал представителем Тульской области в Совете Федерации, передает РИА Ноовсти. Виктор Войтенко, который был членом комитета по транспорту и представлял в Госдуме интересы избирателей Забайкальского края, не уточнил информацию о своем новом месте работы.