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23 ноября 2011, 12:34 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер-министр РФ Владимир Путин не планировал посещать концерт "Нет наркотикам! Пацаны, вам это не надо!", который накануне прошел в "Олимпийском". Пресс-секретарь главы правительства Дмитрий Песков рассказал, что "рабочий график премьера во вторник, 22 ноября, был забит под завязку, и посещение "Олимпийского" не планировалось", передает Интерфакс.

Ранее в ряде СМИ появлялась информация, что Владимир Путин приедет на концерт проти наркотиков, он уже принимал участие в аналогичном мероприятии в Ростове-на-Дону. На билбордах с рекламой концерта использовалась фотография премьер-министра.

На мероприятии в "Олимпийском" во втоник была заполнена только треть мест. По словам очевидца, трибуны были заполнены примерно на две десятых, в танцпартер был вообще пустой, сообщает Газета.ру.

На концерте мэр Москвы Сергей Собянин призвал молодежь не употреблять наркотики.

Антинаркотический концерт в "Олимпийском" состоялся через два дня после боя Федора Емельяненко с Джеффом Монсоном. Напомним, после завершения поединка Владимир Путин поздравил Емельяненко с победой. Свист болельщиков в "Олимпийском" обсуждают блогеры.