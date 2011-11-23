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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика

Песков объяснил отсутствие Путина на концерте "Пацаны, вам это не надо!"

, 12:34 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер-министр РФ Владимир Путин не планировал посещать концерт "Нет наркотикам! Пацаны, вам это не надо!", который накануне прошел в "Олимпийском".  Пресс-секретарь главы правительства Дмитрий Песков рассказал, что "рабочий график премьера во вторник, 22 ноября, был забит под завязку, и посещение "Олимпийского" не планировалось", передает Интерфакс.

Ранее в ряде СМИ появлялась информация, что Владимир Путин приедет на концерт проти наркотиков, он уже принимал участие в аналогичном мероприятии в Ростове-на-Дону. На билбордах с рекламой концерта использовалась фотография премьер-министра.
На мероприятии  в "Олимпийском" во втоник была заполнена только треть мест. По словам очевидца, трибуны были заполнены примерно на две десятых, в танцпартер был вообще пустой, сообщает Газета.ру.

На концерте  мэр Москвы Сергей Собянин призвал молодежь не употреблять наркотики.

Антинаркотический концерт в "Олимпийском" состоялся через два дня после боя Федора Емельяненко с Джеффом Монсоном. Напомним, после завершения поединка Владимир Путин поздравил Емельяненко с победой. Свист болельщиков в  "Олимпийском" обсуждают блогеры.

ИЧ

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