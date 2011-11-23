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23 ноября 2011, 11:33 [ «Аргументы Недели» ]

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт на семинаре-совещании с главами городских и сельских поселений заявил, что краевое Правительство должно ориентировать муниципалитеты на развитие территорий.

Способствовать этому должны сами жители, проявляя активность в обсуждении проблем своих поселений. Шпорт подчеркнул, что качественно выполнить эту задачу возможно лишь при системном подходе. Для этого разработан проект краевой целевой программы «Содействие развитию местного самоуправления в Хабаровском крае на период 2012-2015 годы», передает РИА «АмурПРЕСС».



«Хочу отметить, что программа имеет целью оказать помощь в решении местных проблем, определении стратегии развития поселения, но никак не подменить деятельность местных администраций и глав поселений. Основная ответственность за выполнение полномочий, возложенных законодательством на органы местного самоуправления, остается за вами», - отметил Губернатор.



Говоря о предстоящих выборах депутатов Государственной Думы РФ VI созыва, Вячеслав Шпорт обратил внимание руководителей муниципальных образований на важность активного участия в выборном процессе.



«От того какое решение примут наши соотечественники, зависят перспективы развития страны, а значит, и нашего края, всех его территорий, на ближайшие 5 лет», - подчеркнул В. Шпорт.



По его словам, не менее важны для края и результаты предстоящих муниципальных выборов. Будут избираться главы трех районов (Комсомольского, Бикинского и имени Полины Осипенко) и 9 поселений, а также депутаты представительных органов в 7 муниципальных образованиях.



Вячеслав Шпорт пожелал участникам семинара активной и плодотворной работы.