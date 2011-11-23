Дмитрий Медведев в ближайшее время выступит со спецзаявлением по ПРО

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23 ноября 2011, 11:12 [ «Аргументы Недели» ]

Президент РФ Дмитрий Медведев в самое ближайшее время выступит со специальным заявлением и озвучит меры, которые Россия примет в ответ на развертывание США системы ПРО в Европе.

Об этом сообщил высокопоставленный источник в Кремле, передает РИА Новости.



Напомним, Россия и НАТО договорились сотрудничать по проекту ЕвроПРО на саммите в ноябре 2010 года в Лиссабоне. Но переговоры зашли в тупик из-за отказа США предоставить юридические гарантии ненаправленности развертываемой системы против российских сил сдерживания.

Встреча главы российского государства с президентом США Бараком Обамой в Гонолулу 12 ноября 2011 года не привела к развитию в переговорах сторон по ПРО.

На встрече с офицерами Южного военного округа во Владикавказе 21 ноября президент вновь пообещал озвучить решения России по ПРО. Он сказал, что действия будут разумными, достаточными, но при этом не будут закрывать дорогу для того, чтобы продолжить обсуждение ситуации с партнерами по Североатлантическому альянсу.



Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что позиции США и России по ПРО далеки друг от друга, однако Москва не уходит от взаимодействия с США и НАТО по этой проблеме.