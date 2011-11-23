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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика

Михаил Саакашвили: Грузия станет новым Сингапуром, а дни Путина сочтены

[ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта gans-gunner.livejournal.com
Фото с сайта gans-gunner.livejournal.com

Михаил Саакашвили на заседании правительства  в Кутаиси заявил, что Грузия в ближайшие три-пять лет "станет новым Сингапуром, новым Гонконгом, новым туристическим и экономическим центром региона".

По словам Саакашвили, бурное развитие Грузии - это "самый страшный сценарий для России".

"Вы видели, как освистали Путина. Это начало конца для авторитарного правления в России,  сообщают грузинские СМИ, передаёт RBC. Я уверен, что их дни сочтены", - заявил грузинский лидер, имея в виду инцидент в московском спорткомплексе "Олимпийский".

"АН" писали, что в воскресенье, глава российского правительства посетил "Олимпийский", где в рамках турнира по боям без правил проходил поединок знаменитого бойца Федора Емельяненко с американцем Джеффом Монсоном. Когда после победы россиянина Владимир Путин поднялся на ринг, чтобы произнести поздравительную речь, с трибун раздались неодобрительный гул и свист.

Позже пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с освистыванием, заявив, что угугуканье болельщиков адресовалось проигравшему бой спортсмену. А гендиректор "Олимпийского" Москалёв утверждал, что Путина не освистывали.

"АН" также писали, что Михаил Саакашвили накануне заявил о готовности пожертвовать российским политикам любую часть своего тела для восстановления единства Грузии.


ЛБ

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