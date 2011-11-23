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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика

ЦИК разрешил использовать рекламу выборов всем партиям

[ «Аргументы Недели» ]

Глава ЦИКа Владимир Чуров заявил, что плакаты, похожие на рекламу выборов, могут использовать все партии, а не только "Единая Россия". Чуров отметил, что Мосгоризбирком не обладает эксклюзивными правами на схематичные изображения города и социальных групп, которые использованы в агитации "ЕР", пишет "Коммерстантъ".

Заместитель председателя  Московской городской избирательной комиссии Александр Бобычев предложил: "Если у других партий есть желание разместить свою агитацию на этой же подложке, мы предоставим такую возможность".

"АН" сообщали, что агитационные плакаты и билборды, похожие на социальную рекламу Мосгоризбиркома, жители столицы заметили в начале ноября. В агитации и рекламе использовалась одна и та же цветовая гамма и одинаковые изображения. Мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий столичное отделение единоросов, в интервью журналу "Итоги" объяснял схожесть рекламы выборов с агитацией "ЕР" единством партии и властей.

Социальную рекламу для избиркома разрабатывала компания "ИМА-Консалтинг". гендиректор компании Вартан Саркисов, в договоре не прописана передача исключительных прав. По его словам, любая партия может заключить аналогичный договор и использовать в своей агитации те же изображения, что МГИК и "Единая Россия".

ИЧ

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