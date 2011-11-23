Высший военный совет Египта принял отставку гражданского кабмина Исама Шарафа

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23 ноября 2011, 09:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта radiovesti.ru

Высший совет вооруженных сил Египта принял отставку правительства Исама Шарафа. Кроме этого глава совета фельдмаршал Мухаммед Хусейн Тантави подчеркнул, что военное руководство готово передать все властные полномочия.

ВСВС Египта отдаст власть, если на референдуме за это выскажется большинство граждан, и сразу же после проведения президентских выборов в середине 2012г.

Поводом для данного обращения стали массовые акции протеста в крупных городах Египта, участники которых обвиняют военных в попытках узурпировать власть через затягивание процесса передачи полномочий, передает "Al-Jazeera". В свою очередь представители ВСВС отвергают любые подобные обвинения.

"Вооруженные силы, в лице Высшего совета, не стремятся к власти и не ставят свои интересы выше интересов государства", - говорится в заявлении Тантави.

"Армия полностью готова сложить полномочия и немедленно вернутся к своей основной задачи - защите государства от внешней угрозы, но это произойдет только после соответствующего референдума", - добавил он, сообщает RBC.

"АН" писали, что в понедельник правительство Исама Шарафа подало прошение об отставке.

Напомним, уже более недели в крупных городах Египта проходят демонстрации, не редко перерастающие в беспорядки. Их причина - недоверие граждан ВСВС, который руководит страной после свержения Хосни Мубарака.

Наиболее серьезное сопротивление силы правопорядка встречают в центре Каира на площади Тахрир, которая в результате февральских событий стала символом "Арабской весны" в республике. Сообщается, что в результате столкновений демонстрантов с полицией погибло более 30 человек, ранения получили более 2 тыс.