В Россию с визитом прибывает королева Бельгии Паола

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22 ноября 2011, 23:00 [ «Аргументы Недели» ]

Королева Бельгии Паола будет находиться с визитом в России с 22 по 27 ноября. В качестве почетного гостя бельгийская королева примет участие в третьем международном фестивале молодых исполнителей классической музыки "Восходящие звезды в Кремле".



Королева Паола прибывает в Россию по приглашению супруги президента РФ Светланы Медведевой. Бельгию на музыкальном фестивале будет представлять молодой талантливый музыкант, обладатель второй премии Конкурса Королевы Елизаветы за 2009 год Лоренцо Гатто, передает РИА Новости. В рамках визита супруга короля бельгийцев Альберта Второго посетит Москву и Санкт-Петербург.